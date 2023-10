Grödner Jugendchor wieder bei europäischem Chorwettbewerb dabei

Der Chor beim Wettbewerb in Budapest.

Programm wird auch in Südtirol aufgeführt

Es ist bereits der 5. Wettbewerb seiner Art. In diesem Jahr finden die „European Choir Games“, wie der Wettbewerb heißt, in Norrköping in Schweden vom 28. Oktober bis zum 5. November statt. Unter den zahlreichen Chören aus ganz Europa, die in der Zeit nach Schweden reisen, um ihr Können unter Beweis zu stellen, ist auch der Cor di Jëuni Gherdëina.Bereits in den vergangenen Jahren war der Chor bei den internationalen Chorwettbewerben dabei und mitunter sehr erfolgreich. Der letzte Wettbewerb war in Budapest im Jahr 2018, wo der Grödner Chor eine Bestplatzierung erzielte. Danach kam Corona. Heuer nimmt der Grödner Chor erstmals wieder teil.Der Chor besteht aus rund 60 fleißigen Sängern und Sängerinnen, die zusammen mit ihrem Chorleiter Samuel Runggaldier auch heuer wieder ein beachtliches Programm einstudiert haben.Das Programm, das der Chor für den Wettbewerb vorbereitet hat, führt der Cor di Jëuni Gherdëina auch in Südtirol an 4 Abenden auf. Die ersten beiden vor dem Wettbewerb: Am 21. Oktober in der Pfarrkirche von Abtei/Badia um 20 Uhr und am 22. Oktober in der Pfarrkirche Seis am Schlern um 18 Uhr.Weitere 2 Vorstellungen folgen nach dem Wettbewerb: Am 4. November im Franziskanerkloster in Bozen und am 5. November in der Pfarrkirche St. Ulrich/Urtijëi jeweils um 18 Uhr.