Grödner Straße: Verkehrsunfall endet glimpflich

Der Alarm ging um 17.25 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr von Lajen ein. Auf der Grödner Straße, etwa 2 Kilometer nach Waidbruck, war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. 2 Autos prallten dabei nahezu frontal, an der jeweils vorderen Ecke des Fahrzeugs, zusammen.Der Unfall nahm ein glimpfliches Ende. Trotz des heftigen Aufpralls kamen die Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Zur weiteren Kontrolle wurden sie vom Weißen und vom Roten Kreuz in das Krankenhaus gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr von Lajen sicherte die Unfallstelle. Die Straße von Waidbruck nach Gröden musste nach dem Unfall komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden zum Teil über Lajen Ried umgeleitet. Die restlichen Fahrzeuge warteten an der Unfallstelle, bis die 2 Autos abgeschleppt waren und die Straße nach etwa einer Stunde wieder für den Verkehr geöffnet werden konnte.