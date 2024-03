Größtes Schlittenhunderennen der Welt in Alaska gestartet

Bereits am Samstag waren die Schlitten zum zeremoniellen Auftakt aus Anchorage, der Hauptstadt des US-Bundesstaates, aufgebrochen. Ziel ist die Ortschaft Nome an der Beringsee. 3 frühere Gewinner versuchen auch dieses Jahr wieder die Schnellsten zu sein. Pete Kaiser, der 2019 gewann, der fünffache Rekordsieger Dallas Seavey und Titelverteidiger Ryan Redington - alle drei stammen aus Alaska Das Iditarod führt - oft bei Schneestürmen und extremen Minustemperaturen - durch die Wildnis Alaskas. Der Wettkampf wurde 1973 gegründet und hat seinen Namen von einem Fluss und einem heute verlassenen Ort im Westen Alaskas. Das Rennen erinnert an eine Hundeschlitten-Expedition im Jahr 1925, bei der Impfstoff zur Bekämpfung eines Diphtherie-Ausbruchs nach Nome gebracht wurde. Auf dem Iditarod-Trail wurden im 20. Jahrhundert auch Waren und Post transportiert.