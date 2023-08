Große Kontrollaktion auf Südtirols Passstraßen: Mehrere Verstöße

Überhöhte Geschwindigkeit häufigster Verstoß

Südtirols Berg- und Passstraßen sind in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel für Motorrad- und Autofahrer aus dem In- und Ausland. Häufig kommt es dabei allerdings zur Missachtung der Straßenverkehrsordnung. Aus diesem Grund hat die Polizei am vergangenen Sonntag eine großangelegte Kontrollaktion durchgeführt.Besonderer Fokus lag dabei auf der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie der Verhinderung jeglicher Art von Fehlverhalten im Straßenverkehr, insbesondere gefährliche Fahrmanöver.Insgesamt waren 20 Beamte der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzwache und der Verkehrspolizei im Einsatz, um die Präventions- und Überwachungsmaßnahmen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit durchzuführen. Die Aktion erstreckte sich über 16 Pässe und Ortschaften in Südtirol.Insgesamt wurden 118 Fahrzeuge überprüft, davon 66 Motorräder. Die Kontrollen führten zur Identifizierung von 173 Personen. Während dieser Aktion wurden insgesamt 12 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt, wobei die überwiegende Mehrheit der Verstöße auf das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit zurückzuführen war.Die örtlichen Behörden betonten die Wichtigkeit solcher gezielten Kontrollen, um die Sicherheit auf den belebten Bergstraßen zu gewährleisten. Sie rufen die Fahrer dazu auf, die Verkehrsregeln zu respektieren und verantwortungsbewusst zu fahren, um Unfälle zu verhindern und die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicher zu machen.