Große Trauer um Alois Amplatz (72)

„Bekannt und beliebt“

Auf der Landesstraße zwischen Petersberg und Deutschnofen kam es gestern Nachmittag gegen 15.40 Uhr zum schweren Unfall. - Foto: © FFW Deutschnofen

Amplatz hinterlässt seine Frau und 2 Kinder

Auf der Landesstraße zwischen Petersberg und Deutschnofen kam es gestern Nachmittag gegen 15.40 Uhr zum schweren Unfall. Alois Amplatz (72) aus Deutschnofen war mit seinem Wagen über die Straße hinausgeraten. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Für ihm kam jede Hilfe zu spät (STOL hat berichtet). „Wir sind alle geschockt“, sagte der Deutschnofner Bürgermeister Bernhard Daum. Alois Amplatz sei im Dorf bekannt und beliebt gewesen. „Er war ein geselliger Mensch“, wusste Daum zu berichten.Amplatz hat viele Jahre bei der Liftgesellschaft Obereggen-Latemar AG gearbeitet und war in seiner Freizeit ein passionierter Jäger. „Ich weiß, dass er nach seiner Pensionierung regelmäßig beim Dorf-Lift in Petersberg ausgeholfen hat“, sagte Daum.Im Namen der Dorfgemeinschaft war der Bürgermeister am frühen Abend bei der Familie von Alois Amplatz, um sein Beileid auszusprechen. Der 72-Jährige hinterlässt seine Frau Margareth und die 2 erwachsenen Kinder Peter und Eva.