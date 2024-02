Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Deutschnofen und Petersberg

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 15.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Deutschnofen und Petersberg bei Kilometer 15,5. Aus bislang unbekannten Gründen geriet eine Person mit ihrem Pkw über den Straßenrand hinaus und stürzte laut ersten Informationen eine Böschung hinab.Dabei wurde die Person am Lenkrad aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass die herbeigeeilten Rettungskräfte nichts mehr für sie tun konnten. Sie starb noch an der Unfallstelle. Zur Identität des Unfallopfers liegen derzeit noch keine Informationen vor.Die Freiwilligen Feuerwehren von Deutschnofen und Petersberg kümmern sich aktuell um die Aufräum- und Bergungsarbeiten vor Ort.Im Einsatz standen zudem der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, die Carabinieri sowie die Bergrettung.