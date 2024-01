Große Trauer um Josef Überwasserer (50)

Josef Überwasserer hinterlässt seine Ehefrau und 3 Kinder

In der Nacht auf Sonntag ist es in Latzfons in der Gemeinde Klausen zu einem tragischen Unfall gekommen. Der 50-jährige Josef Überwasserer kam bei Schneeräumarbeiten mit seinem Traktor von der Fahrbahn ab und stürzte 100 Meter über einen Wiesenhang. In den frühen Morgenstunden wurde er tot gefunden (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unfall). Tief betroffen zeigten sich die Mitglieder der örtlichen Feuerwehr, zumal Josef Überwasserer selbst bis zuletzt aktives Mitglied der Feuerwehr Latzfons war. Er war seit Jänner 1991 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Latzfons.Auch im Dorf und in der Gemeinde Klausen selbst ist die Betroffenheit über den tragischen und viel zu frühen Tod von Josef Überwasserer groß. Bürgermeister Peter Gasser erklärte gestern: „Wir sind alle sehr betroffen über diesen tragischen Unfall, ich habe Josef Überwasserer selbst gut gekannt. Vor allem als Schneepflugfahrer in der Fraktion Latzfons hat er viele Jahre einen wertvollen Dienst für die Allgemeinheit geleistet.“Josef Überwasserer hinterlässt seine Ehefrau und 3 Kinder.