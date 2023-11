Großer Weihnachtsbaum auf Markusplatz in Venedig angezündet

„Wir zünden den Weihnachtsbaum auf dem schönsten Platz der Welt an. Das einzige, worum wir bitten, ist Respekt für die Stadt, ihren Kunstwerken. All jene, die Venedig lieben, sind Venezianer“, sagte der Bürgermeister.Die 15 Meter hohe und 7 Meter breite Tanne ist mit weißen Lichtern und mit goldfarbenen Kugeln geschmückt. Eine Reihe von goldenen Lichtern beleuchtet die Bögen der Gebäude entlang des Markusplatzes.Die „Lichtspur“, wie sie der Bürgermeister bezeichnete, setzt sich entlang der Hauptstraßen des historischen Zentrums fort, über die Rialto-Brücke bis zum Piazzale Roma. Gerechnet wird mit einem großen Touristenandrang während der Advents- und Weihnachtsfeiertagen.Venedig testet mit kommendem Frühjahr die Einhebung von Eintrittsgeld für Tagestouristen. An besonders besucherstarken Tagen und Wochenenden, müssten Touristen dann von 8.30 bis 16.00 Uhr 5 Euro Eintrittsgeld bezahlen, teilte Brugnaro, am Donnerstag mit. Das Eintrittsgeld werde an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben: Vom 25. bis 30. April, vom 1. bis 5. Mai und an allen übrigen Wochenenden (samstags und sonntags) bis zum 13. und 14. Juli.Davon ausgenommen ist das Wochenende zum Tag der Republik (1. bis 2. Juni). Einwohner und in der Gemeinde Venedig geborene Personen, Immobilienbesitzer (auch wenn sie nicht in Venedig wohnen), Studenten und Arbeitnehmer müssen kein Eintrittsgeld zahlen. Für andere Kategorien, wie Kinder unter 14 Jahren, Behinderte und Begleitpersonen besteht zwar eine Buchungs-, aber keine Zahlungspflicht.