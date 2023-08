Großglockner: 2 Alpinisten geraten beim Abstieg in Bergnot

Laut Polizei rutschte gegen 22.00 Uhr zunächst der 34-Jährige im Bereich des Eisleitels auf dem Gletschereis aus und glitt über steiles Gelände ab. Nachdem der Notruf nur bruchstückhaft übermittelt werden konnte, wollte der 34-Jährige weiter in Richtung der Erzherzog-Johann-Hütte (3.454 Meter) absteigen, um dort Hilfe zu organisieren. Er kam jedoch vom Weg ab und geriet auf das spaltendurchsetzte Hofmannskees. Der 32-Jährige harrte unterdessen im Bereich des Eisleitels aus.In Sicherheit gebracht wurden die beiden Alpinisten schließlich von einem Mitglied der Bergrettung Kals, das sich in der Erzherzog-Johann-Hütte aufhielt, sowie 5 Bergführern, die ebenfalls in der Hütte nächtigten. Sie machten sich auf die Suche nach dem 32-Jährigen und dem 34-Jährigen und geleiteten sie zur Hütte. Der Einsatz war gegen 23.30 Uhr abgeschlossen.