Großrazzia gegen Jugendbanden in Italien: 40 Festnahmen

Bei der Razzia, bei der 500 Sicherheitskräfte in mehreren italienischen Stäten im Einsatz waren, wurden Schusswaffen, Messer und Schlagringe sowie Drogen und Geldbeträge in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro sichergestellt, die meist aus dem Drogenhandel stammten. Die Ermittlungen betrafen 14 italienische Provinzen, von Norden bis Süden. Sie waren in jüngster Zeit Schauplatz von Verbrechen, die jugendlichen kriminellen Gruppen zuzuschreiben sind.Die Festnahmen, die nach gezielten Ermittlungen auch in den sozialen Netzwerken und im Rahmen der Aktion zur Bekämpfung von Jugendbanden durchgeführt wurden, betrafen vor allem Orte, in denen sich Jugendliche versammeln. Auch gegen einige Rapper wurden Ermittlungen aufgenommen.Ein Streit zwischen Rapper-Banden hatte in den vergangenen Monaten in Mailand zu mehreren Angriffen geführt. Davon gibt es laut den Ermittlern auch Videos.