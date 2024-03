„Hallo, ich bin der Maresciallo“ – Betrugsmasche aufgedeckt

Falscher Rechtsanwalt kommt Geld abholen

Die Carabinieri von Neumarkt, Branzoll und Leifers kamen nach intensiven Ermittlungen 2 arbeitslosen, in der Provinz Neapel ansässigen, Männern auf die Schliche: Sie hatten versucht, ältere Menschen um ihre Ersparnisse und um ihren Schmuck zu bringen.Konkret geht es um 2 Fälle in Leifers bzw. in Branzoll, wie die Carabinieri in einer Pressaussendung mitteilen. Am 22. sowie am 23. Februar wurden dort zwei ältere Personen auf ihrem Haustelefon angerufen.Der Anrufer, der sich als Maresciallo der Carabinieri ausgab, berichtete von einem Autounfall, in dem ein Familienmitglied der älteren Personen schuldhaft verwickelt gewesen sei.Daraufhin beruhigte der falsche Maresciallo die älteren Personen am anderen Ende der Leitung und täuschte vor, einen guten Rechtsanwalt zu kennen, der helfen könne. Es müsse jedoch ein Vorschuss bezahlt werden.Nach dem Einverständnis der älteren Personen kam schließlich der falsche Anwalt ins Haus, um Geld und Schmuck abzuholen.Auf diese Weise wurden eine 85-jährige Frau aus Leifers und ein 90-jähriger Mann aus Branzoll um insgesamt 30.000 Euro und Schmuck gebracht.Den Carabinieri gelang es nun, die beiden mutmaßlichen Betrüger ausfindig zu machen. Sie kassierten eine Anzeige.