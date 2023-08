Heftige Gewitter im Eisacktal: Murenabgänge, Feuerwehren im Einsatz

Blitze, Starkregen, Wind: Wie bereits angekündigt, sind am Donnerstagabend erneut lokal heftige Gewitter über das Land gezogen – besonders über das Eisacktal. Bäche sind über die Ufer getreten und mehrere Muren sind abgegangen.In Lajen wurde die Gemeindestraße nach Freins mehrmals vermurt. Die Feuerwehrleute sind vor Ort und versuchen die Situation in den Griff zu bekommen.Auch die Feuerwehrleute von Barbian, Waidbruck, Klausen, Gufidaun und Albions stehen wegen der Unwetter im Einsatz. Aber auch in anderen Landesteilen sind die Wehrleute mit Unwettereinsätzen beschäftigt.