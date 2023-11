Ein Blick vom Flugzeug auf „Campi Bisenzio“ (Toskana) am Tag nach der Überschwemmung. - Foto: © ANSA / CLAUDIO GIOVANNINI

Schwerste Regenfälle seit 50 Jahren

16.000 Haushalte ohne Strom, 1200 Evakuierte

Am Sonntagmorgen machte sich ein Hilfstrupp des Weißen Kreuzes auf den Weg in die Toskana. 7 Freiwillige werden in Campi Bisenzio die lokalen Behörden bei den Aufräumarbeiten unterstützen. Wie lange die Helfer aus Südtirol in der Toskana bleiben werden, ist noch nicht klar. Die Helfer nahmen auch 2 kleine Bagger mit.„Unsere freiwilligen Helfer werden die örtlichen Behörden unterstützen und der schwer getroffenen Bevölkerung bei Aufräumarbeiten zur Seite stehen“, schrieb der Landesrettungsverein Weißes Kreuz am Sonntag auf Facebook.In der Toskana sei seit 50 Jahren noch nie so viel Regen in einem derart kurzen Zeitraum gefallen, erklärte Regionalpräsident Eugenio Giani. Seit 1966 habe es noch nie so viel geregnet ( STOL hat berichtet ).In der Nacht zum Sonntag wurde die Toskana erneut von heftigen Regenfällen und Stürmen heimgesucht. Mehr als 16.000 Haushalte waren ohne Strom. 1200 Menschen wurden vorsorglich evakuiert.Infolge der Unwetter, von denen die Gegend seit Donnerstagabend betroffen ist, sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen.