Herbstweiterbildungsprogramm für Sozialwesen: Kurse starten im September

Das Themenspektrum des Weiterbildungsprogramms der Landesabteilung Soziales ist breit gefächert und bietet Raum für vielseitige Interessen: Von der Pflege von Menschen mit chronischen Wunden über „Spiritual Care“, bei dem es um Beistand, Trost und Hoffnung auf dem letzten Weg geht, hin zur Patientenverfügung und der Führung von Mitarbeitenden.Zahlreich sind die Angebote, die von der Dienststelle für Personalentwicklung der Abteilung Soziales mit den Bildungshäusern „Haus der Familie“ und „Lichtenburg“ sowie mit den beiden Landesfachschulen für Sozialberufe „Hannah Arendt“ und „Emmanuel Lèvinas“ angeboten werden. Das Programm richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende im Sozialbereich ebenso wie an freiwillige Helferinnen und Helfer im sozialen Ehrenamt sowie an interessierte Bürgerinnen und Bürger.Das Programm kann online auf den Landeswebseiten zum Thema Soziales abgerufen werden, die ersten Kurse starten Anfang September. Interessierte können sich zudem bei der Dienststelle für Personalentwicklung in der Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 in Bozen, unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 0471 418222 über die aktuellen Weiterbildungsangebote im Sozialbereich informieren.