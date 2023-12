Herzstillstand am Skilift: Carabinieri sind sofort zur Stelle

Der 54-jährige Urlauber war vor den Augen seiner Frau bewusstlos zusammengebrochen. Glücklicherweise waren Beamte der Carabinieri-Kompanie Urtijëi/St. Ulrich nicht weit, als sie der Notruf erreichte, da sie gerade an der Piste im Dienst waren. Innerhalb weniger Minuten waren sie beim Mann und begannen mit der Reanimation: Dazu nutzten sie den automatischen Defibrillator am Skilift.30 Minuten lang dauerte die Herzmassage – auch Retter des Roten Kreuzes und der Flugrettung waren inzwischen vor Ort. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Mann nach Bozen gebracht.Die Ärzte am Landeskrankenhaus enthalten sich der Prognose.