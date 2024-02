Heute vor 5 Jahren: Die Lawinentragödie 2019 in Sexten

Hannes Schwienbacher († 18)

Südtirol erlebte in diesen Tagen des Jahres 2019 einen enormen Wintereinbruch. Innerhalb von 24 Stunden fiel damals so viel Niederschlag wie sonst in 2 Monaten. Infolge der großen Schneemengen kam es am Nachmittag des 3. Februar zu einem Lawinenabgang im freien Gelände zwischen der Rotwandwiese und dem Parkplatz Fischleintal.Der gerade erst 18-jährige Hannes Schwienbacher war zusammen mit einem Schulkameraden aus Bruneck zur Rotwandwiese gefahren. Die beiden Freunde waren viel, aber mit großer Vorsicht als Variantenfahrer in der Natur unterwegs. Weil im Bereich der Rotwand rund 180 Zentimeter Neuschnee gefallen waren, wollten Hannes und sein Freud die Situation im freien Gelände inspizieren. Konkret nahmen sie eine der steil abfallenden Rinnen im Gelände hinter der Rotwandwiesenhütte unter die Lupe.Als sich Hannes als erster vor an die Kante wagte, brach der hoch aufgetürmte Neuschnee, auf dem er stand, ab. Die losgetretene Lawine riss den jungen Sextner mit in die Tiefe. Als die Schneemassen zum Stillstand kamen, lag Hannes eineinhalb Meter unter dem mit allerlei Material durchsetzten Schnee.Hannes’ Freund war von der Lawine nicht erfasst worden – und schlug umgehend Alarm. Zugleich konnte er dank des Lawinenverschütteten-Suchgeräts seinen Freund orten und noch vor Eintreffen der Rettungskräfte mit dem Ausgaben beginnen.Von den vielen alarmierten Rettern konnte Hannes recht schnell geborgen und im Hubschrauber zum Landeplatz beim Haus Sexten geflogen werden, wo Notärzte intensive Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten. Doch alle Mühe war umsonst. Der junge Sextner konnte nicht mehr gerettet werden.