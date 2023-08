HGV unterstützt Allianz für Familie

Allianz für Familie präsentiert Forderungskatalog

In vielen Berufen im Hotel- und Gastgewerbe sind Frauen beschäftigt. „Wenn vor Ort attraktive Kinderbetreuungsangebote geschaffen werden, dann gelingt es auch, Beruf und Familie noch besser in Einklang zu bringen“, ist HGV-Präsident Manfred Pinzger überzeugt. Deshalb ist es richtig, dass Kinderbetreuungsangebote vor Ort, beziehungsweise auch in den Unternehmen stärker gefördert werden.In Zeiten des allgemeinen Mitarbeitermangels müssen jegliche Maßnahmen unterstützt werden, welche dazu beitragen, dass die Eltern ihre berufliche Tätigkeit mit ihren familiären Verpflichtungen noch besser vereinen können.Die Südtiroler Tourismuskasse (STK) beispielsweise bietet verschiedene finanzielle Unterstützungen für ihre Mitgliedsbetriebe und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. So werden unter anderem Spesen für die Kindersommerbetreuung, für die ganzjährige Kleinkindbetreuung und für die Kinderbetreuung während des Kindergarten- und Schuljahres rückerstattet, heißt es abschließend in der Presseaussendung.„Wir stehen kurz vor den Landtagswahlen. Die Vereinbarkeit von Familien und Beruf muss in der kommenden Legislatur stark in den Mittelpunkt der Politik rücken. Es ist höchste Zeit für ein Update von Bildung und Betreuung!“, erklärt Christa Ladurner, Sprecherin der Allianz für Familie am Mittwoch. Die Maßnahmen, die laut Allianz für Familie in der kommenden Legislatur dringen umgesetzt werden müssen, lesen Sie hier.