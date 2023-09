Hochspannungsnetz: Land und Terna unterzeichnen Vereinbarung

600 Hektar von Strommasten befreit

Im Juni 2018 hatten Terna AG, RFI AG und das Land S√ľdtirol mit einer Absichtserkl√§rung die Weichen f√ľr die Neuorganisation des Hochspannungsnetzes im Eisacktal zwischen Mauls und Bozen und die Verst√§rkung der elektrischen Versorgung des Brenner Basistunnels gestellt. Es folgte ein partizipatives und innovatives Planungsverfahren mit umfangreicher Beteiligung der Gemeinden und der Bev√∂lkerung.Eine Reihe beh√∂rdlicher Genehmigungsverfahren wurden in diesen 5 Jahren weitgehend zum Abschluss gebracht. Aktuell liegt das Projekt zur Genehmigung im Ministerium f√ľr Umwelt und Energiesicherheit.Am Freitagnachmittag folgte in Milland bei Brixen die Unterzeichnung der Umsetzungsvereinbarung durch den Landeshauptmann und durch Enrico Maria Carlini, Leiter der Abteilung Planung und Genehmigungen des Elektrizit√§tsnetzes von Terna.Das Projekt f√ľr die Neuorganisation des Hochspannungsnetzes im Eisacktal zielt darauf ab, die Stromversorgung der Bahnstrecke entlang der Brennerachse zu verbessern und die Versorgungssicherheit f√ľr die Bev√∂lkerung zu erh√∂hen. Vorgesehen sind Investitionen von 300 Millionen Euro durch Terna, 22 Millionen Euro davon finanziert das Land S√ľdtirol.Mehr als ein Drittel der 190 Kilometer an neuen Hochspannungsleitungen wird unterirdisch verlegt. Insgesamt sieht das Projekt vor, dass 260 Kilometer bestehender Freileitungen und √ľber 1200 Strommasten abgebaut werden, sodass rund 600 Hektar Landschaft ‚Äěfrei‚Äú und somit aufgewertet werden.