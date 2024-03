Höllrigl und Unterweger: 2 weitere Führungskräfte ernannt

Ulrich Höllrigl übernimmt ab 1. April die Leitung des Ressorts Tourismus, Land und Forstwirtschaft. - Foto: © LPA

Die Landesregierung hat auch in der heutigen Sitzung weitere Führungspositionen vergeben. In 2 Beschlüssen, vorgelegt von Personallandesrätin Magdalena Amhof, ging es um die Ernennung der Direktoren des Ressorts Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie der Agentur für Bevölkerungsschutz . Beide Beauftragungen gelten ab dem 1. Mai 2024.Neu in der Landesverwaltung ist, der ab dem 13. März dem Ressort Tourismus, Land- und Forstwirtschaft vorsteht. Höllrigl war zuletzt als Vizedirektor des Südtiroler Bauernbundes und als Geschäftsführer der „Plattform Land“ tätig. Als Ressortdirektor steht er Landesrat Luis Walcher zur Seite.leitet die Agentur für Bevölkerungsschutz seit dem 1. Juni 2021. Mit dem heutigen Beschluss wird Unterweger in dieser Funktion bestätigt. Zuvor stand er seit 2014 dem Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft , Tourismus und Bevölkerungsschutz als Direktor vor.