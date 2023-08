Hunderte in Kanada wegen Waldbränden evakuiert

Kleines Dorf wird fast vollständig von Flammen vernichtet

„Die Flammen rasten über meinen Truck hinweg, und ich konnte nichts mehr sehen“

Über 40 Grad in British Columbia

„Wir befinden uns in einer Krisensituation und unsere Regierung nutzt alle verfügbaren Instrumente, um zu helfen“, sagte der Umweltminister der Nordwest-Territorien, Shane Thompson, am Dienstag (Ortszeit). Nach Angaben der Behörden ändert sich die Lage ständig, und entsprechend rasch müssen die Strategien vor Ort angepasst werden.Derzeit wüten in den Nordwest-Territorien rund 230 Brände. Die Behörden ordneten die Evakuierung von rund 6000 Menschen an, das sind etwa 15 Prozent der dortigen Bevölkerung. Für viele war es das zweite Mal binnen Monaten, dass sie ihr Häuser verlassen mussten.„Es bricht mir das Herz, wenn ich an die Menschen in den Nordwest-Territorien denke, die mit verheerenden Waldbränden zu kämpfen haben“, schrieb der kanadische Premierminister Justin Trudeau im Netz.In einigen betroffenen Gebieten waren Feuerwehrleute gezwungen, sich zurückzuziehen, da starker Wind die Flammen weiter anheizten. Das kleine Dorf Enterprise etwa wurde von den Flammen fast völlig vernichtet.Die weit voneinander entfernten Dörfer seien „besonders schwierig“ auf dem Landweg zu evakuieren, erklärte Mike Westwick von der örtlichen Feuerwehr. 120 Soldaten seien im Einsatz, um die Evakuierungen zu unterstützen.Wie gefährlich die Flucht vor den Flammen auf eigene Faust ist, erfuhr auch Jordan Evoy aus der 2250 Einwohner zählenden Gemeinde Fort Smith. Als die Evakuierungsanordnung kam, habe er noch versucht, mit seinem Lastwagen die benachbarte Provinz Alberta zu erreichen, berichtete der 28-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Doch hätten die Brände bereits den Highway erreicht.„Die Flammen rasten über meinen Truck hinweg, und ich konnte nichts mehr sehen“. Der Asphalt habe ebenfalls gebrannt, und er habe Angst gehabt, dass seine Reifen schmelzen könnten. Schließlich sei er umgekehrt und nach Hay River gefahren, von wo aus die Evakuierungsflüge nach Alberta starteten. Er habe in seinem Leben noch nie so viel Angst gehabt, sagte Evoy.Seit Beginn der außergewöhnlich heftigen Waldbrand-Saison in diesem Jahr mussten fast 168.000 Menschen in Kanada ihre Häuser verlassen. 4 Menschen starben.Landesweit zählten die Behörden am Dienstag noch knapp 1100 aktive Brände. Sie unter Kontrolle zu bekommen, war auch in der von einer erneuten Hitzewelle heimgesuchten westlichsten Provinz British Columbia schwierig.Dort überstiegen die Temperaturen am Montag die Marke von 40 Grad; in der vor 2 Jahren zu trauriger Berühmtheit gelangten Gemeinde Lytton wurden 41,1 Grad gemessen. Der kleine Ort hatte im Sommer 2021 international für Schlagzeilen gesorgt, weil er mit 49,6 Grad Celsius einen neuen kanadischen Hitzerekord aufgestellt hatte, bevor er Tage später von einem Brand fast vollständig zerstört wurde.