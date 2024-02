Im Fall des 6-jährigen Leon, der Ende August 2022 tot in der Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, muss der tatverdächtige Vater weiter in Untersuchungshaft bleiben. Dies teilte das Landesgericht Innsbruck mit. Die U-Haft war am vergangenen Freitag ein weiteres Mal wegen Tatbegehungsgefahr verlängert worden. Die nächste Haftprüfung findet in 2 Monaten statt.