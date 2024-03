In Bozner Restaurant: 61-Jähriger bedroht Kunde mit Schreckschusspistole

Schreckschusspistole täuschend echt

Passiert ist der Vorfall gegen 20.30 Uhr in einem Restaurant im Bozner Stadtteil Quirein. Grundlos hatte der 61-jährige italienische Staatsbürger plötzlich eine Schreckschusspistole aus seiner Jackentasche genommen und sie einem Kunden des Restaurants gegen die Brust gehalten.Dank des raschen Eingreifens der anderen Leute im Lokal konnte die Situation entschärft werden. Wenig später traf die Polizei ein, die von den Besuchern des Lokals alarmiert worden war.Die Polizisten durchsuchten den Verdächtigen und fanden die Schreckschusspistole versteckt in seiner Jacke. Die Pistole sah einer richtigen zum Verwechseln ähnlich, weil ihr der rote Stöpsel am Laufende fehlte. 6 Patronen waren in der Schreckschusspatrone, wobei ein Schuss schon abgefeuert worden war. .Aus Sicherheitsgründen wurde gegen den 61-jährigen Mann ein Aufenthaltsverbot für 2 Jahre erlassen. In dieser Zeit darf er sich nicht in Restaurants, Lokalen, Bars, Discos, Spielhallen oder ähnlichen Betrieben aufhalten.