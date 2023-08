In Südtirol tätiger Jiu-Jitsu-Trainer stirbt im Comer See

Mit Familie nach Jenesien gezogen

Octavio Couto Da Silva genoss weltweit hohes Ansehen. - Foto: © Social Media

Der Leichnam von Octavio Couto Da Silva, der die brasilianische und us-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde am Samstagmorgen nahe der Villa Carlotta im Comer See entdeckt.Der 52-Jährige war vorher auf einer Hochzeitsfeier und machte sich in der Nacht auf Samstag auf den Weg zu seinem Hotel, als es zum schrecklichen Unfall kam. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten soll er sich ersten Erhebungen zufolge auf eine Mauer gesetzt und sein Gleichgewicht verloren haben. Dabei stürzte er in den See und ertrank. Der gebürtige Brasilianer konnte nur mehr tot geborgen werden.Couto war auch in Südtirol bekannt und beliebt. In Meran und Bozen unterrichtete er den Kampfsport Brazilian Jiu-Jitsu. „Eine bescheidene, aber geniale Person in der Welt des Kampfsports“, so der in Jenesien wohnhafte Alessandro Federico, Gründer und Chefinstruktor der Gracie Jiu Jitsu Academy Bozen. Zwischen Federico und Couto entstand eine Freundschaft.Erstmals war der gebürtige Brasilianer 2007 nach Südtirol gekommen. Danach kam der Träger des schwarzen Gürtels Jiu-Jitsu im regelmäßig hier her. Auch sei er vor einigen Jahren mit seiner Familie nach Jenesien gezogen, seine Tochter habe die Pflichtschule hier besucht.Federico habe Couto zudem 2008 in Los Angeles und 2015 in Dallas besucht. Der Kampfsporttrainer habe auch seine Söhne Diego, Raphael und Max Federico trainiert. Raphael Federico ist im MMA (Mixed Martial Arts) erfolgreich (mehr über den Südtiroler Kampfsportler gibt es auf SportNews). Man habe ihm viel zu verdanken.„Es ist ein großer menschlicher Verlust: Ein Vater, ein guter Mann, ein Meister im Jiu-Jitsu , ein Freund ist gestorben. Ruhe in Frieden“, so Alex Federico.