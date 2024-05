„Innerhalb weniger Minuten stand das ganze Dach in Flammen“

Alpitronic-Chef Philipp Senoner

Rauchsäule färbt Himmel schwarz

Auch von Völs aus war die Rauchwolke deutlich zu erkennen.

„Ich habe erst nichts mitbekommen“

Schwierige Löscharbeiten

„Es war gegen 9:20 Uhr als ich im südlichen Teil des Gebäudes eine kleine Rauchsäule aufsteigen sah. Innerhalb kürzester Zeit – es waren nur wenige Minuten – ist das ganze Gebäude in Brand geraten. Alles ging wahnsinnig schnell. Im nördlichen Teil schossen Stichflammen in die Höhe, mehrmals war ein lauter Knall zu hören – dann war glücklicherweise die Feuerwehr schnell vor Ort und hat mit den Löscharbeiten begonnen“, berichtet ein Augenzeuge, der von seinem Büro an der gegenüberliegenden Seite des Eisacks mitverfolgte, wie sich der Brand in der Lagerhalle am Bozner Mitterweg ausgebreitet hat.Das Gebäude gehört dem Unternehmen Alpitronic – der Teil in dem das Feuer ausgebrochen ist, wurde derzeit umgebaut. Deshalb befanden sich glücklicherweise keine Mitarbeiter des Unternehmens im Gebäude – niemand wurde verletzt. Aufgrund der Bauarbeiten war die Halle zudem leer, sodass keine teuren Maschinen oder Bauteile durch die Flammen zerstört wurden.Alpitronic-Chef Philipp Senoner war sichtlich erschüttert als er am Mittwochvormittag vor die Presse trat, sagte in einer ersten Reaktion aber: „Es schaut schlimmer aus, als es ist.“Der Rauch, der in den Himmel über Bozen aufstieg, war weitum sichtbar – nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in anderen umliegenden Gemeinden.Der Landeszivilschutz forderte dazu auf, in nahegelegenen Gebäuden die Fenster geschlossen zu halten. Auch wird empfohlen, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Erste Messungen hätten allerdings keine erhöhten Schadstoffwerte in der Luft ergeben.Im Bozner Stadtzentrum fiel die Asche wie Schnee vom Himmel. Der Luftraum oberhalb von Bozen wurde geschlossen.„Eigentlich habe ich erst nichts mitbekommen“, sagt eine Augenzeugin, die bei Blumen Latemar, ganz in der Nähe, arbeitet. „Ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da stand schon alles in Flammen.“Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet, sagt sie. „5 Minuten später hat man gesehen, dass die Büros brennen.“Da seien gleich Polizei und Feuerwehr angerückt. „Wir sind auf die Straße gerannt. Man hat uns gesagt, wir dürfen unsere Kunden nicht beliefern. Unsere Blumen mussten wir zu Fuß bis zur Hauptstraße tragen.“Wegen möglicherweise giftigen Rauchs macht sie sich derzeit keine Sorgen. „Eine Bekannte hat mir allerdings davon berichtet. Wir haben unser Geschäft geschlossen.“Die Feuerwehren der Landeshauptstadt stehen seit mehr als 2 Stunden mit einem Großaufgebot im Einsatz , um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der Einsatz gestaltet sich schwierig, sagt Christian Auer von der Bozner Berufsfeuerwehr im Video.Wie lang die Löscharbeiten andauern werden, lasse sich derzeit nicht abschätzen. „Im Gebäude gibt es zahlreiche Zwischendecken, in denen das Feuer immer wieder erneut entfacht werden kann“, so Auer.Über die Brandursache kann daher aktuell nur spekuliert werden. Die Annahme liegt nahe, dass das Feuer durch die Arbeiten entstanden sein könnte. Offenbar war der Brand von der Isolierung ausgegangen. Gewissheiten gibt es allerdings noch keine.Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Luis Walcher, Vizebürgermeister Stefan Konder und Stadträtin Johanna Ramoser waren vor Ort. Um den Großbrand einzudämmen, wurde schweres Gerät angefordert, das Dach des Betriebsgeländes der Firma Alpitronic muss aufgeschnitten werden.