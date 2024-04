Intensive Kontrollen im Pustertal

78 Personen √ľberpr√ľft

Am Wochenende haben die Carabinieri Kontrollen in Bruneck und in Reischach durchgef√ľhrt.Am Samstagabend wurden insbesondere junge Menschen, die sich auf √∂ffentlichen Pl√§tzen und in Parks aufhielten, genauer unter die Lupe genommen. Auch √∂ffentliche Einrichtungen wurden kontrolliert.78 Personen wurden identifiziert und gleichzeitig √ľber 50 Fahrzeuge √ľberpr√ľft.Dabei wurden geringe Mengen Haschisch entdeckt, insbesondere Dank des Drogensp√ľrhundes ‚ÄěChip‚Äú. In einem Fall wurde neben 3 Gramm Haschisch auch ein Messer mit einer 9 Zentimeter langen Klinge beschlagnahmt.Am Sonntagabend haben die Carabinieri von Corvara hingegen vier Fahrer mit erh√∂htem Promillewert (zwischen 0,75 g/l und 1,21 g/l) ertappt.