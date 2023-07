Italienische Schule: 2 neue Führungskräfte

Zwei neue Gesichter gibt es ab Herbst unter den Führungskräften der italienischen Schulen in Südtirol: Die Orientalistin und Englischlehrerin Lidia Fallai wird neue Direktorin am „Istituto Comprensivo Merano 1“, wo sie mit 1. September 2023 die Nachfolge von Margherita Manfredonia antritt, die hingegen an den Sprengel „Istituto Comprensivo Europa 1“ in Bozen wechselt.Einen neuen Direktor hat ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 der Sprengel „Istituto Comprensivo Bolzano 3“. Es handelt sich um den aus Palermo stammenden Marco Purpura, der zahlreiche Ausbildungserfahrungen im Ausland sowie Unterrichtserfahrungen an Schulen in der Lombardei vorweisen kann. Er wird den bisherigen Direktor Giuseppe Augello ablösen, der die Leitung des italienischen Gymnasiums „Mahatma Gandhi“ in Meran übernimmt.Der italienische Schullandesrat Giuliano Vettorato hat sich bei den scheidenden Führungskräften für ihre Bemühungen um eine „integrative, innovative und zukunftsorientierte Schule“ bedankt und den neuen Führungskräften Erfolg bei der Arbeit mit den Studierenden und beim Erreichen der Bildungsziele ausgesprochen. Bildungsdirektor Vincenzo Gullotta erklärte, er freue auf die Zusammenarbeit mit Lidia Fallai, die in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Bildungsdirektion sprachwissenschaftliche Projekte vorangetrieben hat, und mit Marco Purpura, der seinen mehrjährigen Erfahrungsschatz einbringen werde.