Jetzt kommt der Herbst

„Nächste Woche wird es spürbar kühler“

Im Oktober war es bisher überdurchschnittlich warm. Fast täglich wurden Temperaturen von über 25 Grad Celsius gemessen und die Sonne lachte vom blauen Himmel. Tatsächlich war die erste Oktoberhälfte die bisher wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1850. „In Bozen lagen die Temperaturen um 3,5 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Damit ist jetzt aber Schluss. Denn bereits am Samstag kommt aus Nordwesten eine Kaltfront nach Südtirol. Diese bringt einzelne Regenschauer am Samstagabend und kühlen Nordwind am Sonntag mit sich. „Damit geht der Spätsommer zu Ende“, so Peterlin.Deutlich kühler wird es dann ab nächster Woche. In der Nacht auf Montag fallen de Temperaturen auf -1 bis 7 Grad Celsius. Und auch im Tagesverlauf werden nur noch Höchsttemperaturen von 9 bis 17 Grad Celsius erreicht. Der Dienstag und der Mittwoch verlaufen überwiegend bewölkt. Auch am Donnerstag gibt es voraussichtlich mehr Wolken als Sonne. Somit ist der Herbst wohl auch in Südtirol angekommen.