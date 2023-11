Jetzt kommt der Schnee in Südtirol

„Je weiter im Süden desto weniger Schnee kommt an“

Auch am Montag und Dienstag leichter Schneefall

Am heutigen Freitag ist es tagsüber noch recht mild. Ab dem morgigen Samstag gibt es dann aber eine nachhaltige Abkühlung. Bereits heute Abend beginnt es am Alpenhauptkamm zu schneien.„Die Alpennordseite bekommt von heute Nachmittag bis Sonntagmorgen einen ersten richtigen Wintereinbruch mit ordentlich Schnee, auch bei uns am Alpenhauptkamm fallen 20 bis 40 Zentimeter, stellenweise mehr“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Je weiter im Süden desto weniger kommt an.“Am Sonntagvormittag fallen am Alpenhauptkamm noch letzte Schneeflocken, Richtung Süden verläuft der Tag recht sonnig.Im Laufe des Montags nehmen die Wolken überall zu und in der Nacht auf Dienstag kann es gebietsweise leicht schneien. Auch am Dienstag überwiegen voraussichtlich die Wolken.