Jetzt wird es richtig heiß – Warnstufe Rot in Bozen, Meran, Unterland und Etschtal

Das sind die heißesten und kühlsten Orte

Heute 36 Grad, morgen voraussichtlich ein bisschen weniger

Warnstufe Rot in diesen Gebieten

Darauf sollte man achten

Die Hitzewelle hat Südtirol erreicht – und sorgt für hochsommerliche Temperaturen. Am gestrigen Montag wurden in Südtirol bereits Werte um die 35 Grad gemessen.Am heißesten war es in Gargazon (35 Grad), am „kühlsten“ in Platt in Passeier (27,3). Besonders von der Hitze betroffen waren am Montag der Bozner Talkessel und das Eisacktal.Heute soll noch ein Grad dazukommen: bis zu 36 Grad werden erwartet. Mit einer ganz leichten Entspannung kann am morgigen Mittwoch gerechnet werden. Es bleibe zwar heiß, aber „voraussichtlich gehen die Temperaturen leicht zurück“, sagt Experte Lukas Rastner vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz. „1 bis 2 Grad weniger sind zu erwarten“, berichtet er.„Damit sich die Bevölkerung auf diese extremen Temperaturen vorbereiten kann, haben wir im Warnlagebericht für Dienstag den Bozner Talkessel und die Umgebung bis nach Meran hinauf mit der höchsten Warnstufe Rot versehen, um auf die mit der Hitze verbundenen Risiken aufmerksam zu machen und hinzuweisen, wie sich jeder und jede Einzelne richtig verhalten und damit schützen kann“, unterstreicht der Direktor des Landeswarnzentrums, Willigis Gallmetzer.Besonders ältere und kranke Menschen sowie Kinder sollten sich vor der Hitze schützen. Um diese erste kleinere Hitzewelle gut zu überstehen, ist es wichtig, sich an grundlegende Empfehlungen zu halten: Es gilt, auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu achten und leichte Nahrung zu regelmäßigen Essenszeiten zu sich zu nehmen.Ein Aufenthalt in der prallen Sonne ist zu vermeiden. Körperliche Anstrengungen sollen während den heißesten Stunden außerdem vermieden werden. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht vergessen, sich mit ausreichend Wasser zu versorgen.Wohnungen sollten untertags vor direkter Sonneneinstrahlung durch das Schließen von Jalousien und Rollläden geschützt und in der Nacht und in den frühen Morgenstunden durchlüftet werden.