Kalterer Maibaum ist unterwegs

Die Kalterer Schützenkompanie Major von Morandell hat vor über 12 Jahren unter ihrem damaligen Hauptmann Walter Bernard den alten Brauch wieder aufleben lassen. Alle 2 Jahre stellen die Kalterer Schützen seither unter Mithilfe anderer Vereine am Marktplatz - nach uralter Methode nur mit Scheren, Seilen und Bretter zum Unterstellen ausgestattet - den Baum auf.Heuer ist es wieder soweit. Im Rahmen eines kleinen Festes wird der Baum dieses Jahr am 28. April in den Kalterer Himmel gehoben. Geschlägert wurde die über 20 Meter hohe Fichte allerdings schon vor einigen Tagen im Fuscalai-Tal. Anschließend musste sie zur weiteren Bearbeitung ins Dorf gebracht werden. Und das war eine logistische Meisterleistung, wie die Bilder von Fly Südtirol und der Schützen eindrucksvoll zeigen.