Kardaun: 7 Verletzte nach Auffahrunfall

Passiert ist der Unfall gegen 13.30 Uhr auf der H√∂he der Tankstelle in der Gewerbezone von Kardaun. Mehrere Einsatzkr√§fte r√ľckten sofort aus.Gl√ľcklicherweise wurde bei dem Unfall niemand schwer verletzt. Die insgesamt 7 Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Sanit√§ter versorgten sie an der Unfallstelle und brachten sie anschlie√üend in das Krankenhaus von Bozen.Wieso die 3 Pkw zusammenprallten, ist noch unklar.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun, das Wei√üe und das Rote Kreuz und die Carabinieri.