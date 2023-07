Kardaun: Lkw prallt gegen Pkw

Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr auf der Brennerstaatsstraße bei Kardaun. Ein Lkw prallte frontal mit einem Pkw zusammen. Der Lenker des Pkw blieb laut ersten Informationen verletzt in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Kardaun-Karneid sowie der Berufsfeuerwehr Bozen befreit werden.Über den genauen Zustand der verletzten Person liegen derzeit keine Informationen vor. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Weißen Kreuz wurde sie ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.Derzeit sind die Feuerwehrleute noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. In der Folge kommt es zu Verzögerungen und Staus im Berufsverkehr.Die Behörden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.Erst am Montagabend hat sich auf der Brennerstaatsstraße ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter ereignet. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.