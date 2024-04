Karneid: Stadel in Vollbrand

Foto: © FFW Gummer

Um kurz nach 1.30 Uhr wurde Alarm geschlagen. Der Stadel eines Hofes in Karneid fing aus noch unbekannter Ursache Feuer. Bei Ankunft der Feuerwehrleute stand der Stadel bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Er brannte komplett ab.Das nebenstehende Wohngebäude wurde durch die Hitzestrahlung leicht beschädigt, ein Übergreifen der Flammen konnte aber durch die Arbeit der Feuerwehren noch rechtzeitig verhindert werden. 2 Fahrzeuge und landwirtschaftliche Geräte kamen durch das Feuer ebenso zu Schaden.Bis auf eine Person, die eine leichte Brandverletzung an der Hand erlitt, gab es glücklicherweise keine Verletzten. In dem Stadel befanden sich einige Hühner, die in den Flammen verendeten, weitere Tiere kamen aber nicht zu Schaden.Die aufwendigen Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Gummer, Steinegg, Kardaun-Karneid, Eggen, Deutschnofen, Welschnofen sowie die Berufsfeuerwehr Bozen.