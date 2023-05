Kindergarten Nals: „Gemeinsam mobil sein“

Zu diesem Thema haben sich die Verantwortlichen des Kindergartens den Mobilitätskoffer vom Kindergartensprengel Lana ausgeliehen und in der Praxis mit den Kindern eingesetzt.In Zusammenarbeit mit den Kindern wurde anhand von Gesprächen, passenden Geschichten, Bilderbüchern und verschiedenen Aktivitäten (kreatives Gestalten, Wahrnehmungs- und Reaktionsspiele, Bewegungsspiele, Lieder) intensiv das Thema erarbeitet.Eine besondere Aktion war die „Radwerkstatt“, wo 2 Fachleute von der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt den Kindergarten besucht und den Kindern Wissenswertes zum Thema „Fahrrad“ berichtet haben. Sie gingen auf folgende Fragen ein: „Wie funktioniert mein Fahrrad? Warum muss ich beim Radfahren treten? Wie kann ich einen „Patschen“ flicken?“ Dabei konnten die Kinder auch selbst aktiv werden und zum Beispiel Luft aufpumpen oder das Fahrrad putzen.Die Bezirksgemeinschaft hat dem Kindergarten außerdem 8 Laufräder zur Verfügung gestellt, damit die Kinder das Fahrradfahren lernen und üben können.Zum Thema Verkehrssicherheit wurde mit den einzuschulenden Kindern der Schulweg begangen, in Begleitung des Schülerlotsen Hans Ladurner und der Gemeindereferentin Angelika Ebner Kollmann. Dabei wurde festgestellt, dass die Verkehrszeichen ein großer Interessenbereich der Kinder sind und sie über ein grundlegendes Wissen darüber verfügen.Der Gemeinde Nals und den Verantwortlichen des Kindergartens ist eine ganzheitliche Umsetzung des Mobilitätsprojektes wichtig und sie sind darüber erfreut, dass dieses Thema bei Kindern und Eltern auf so große Begeisterung gestoßen ist.