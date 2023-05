Kitzbühel: 2 Wanderer 200 Meter abgestürzt – schwer verletzt

Auf einem Wanderweg zwischen der Harschbichlalm bei St. Johann und dem Kitzbüheler Horn stürzten am Samstag 2 deutsche Wanderer ab. Die beiden, ein 49-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau, rutschten ersten Angaben zufolge auf einem Schneefeld aus.Die 2 Wanderer blieben rund 200 Meter tiefer in einer Schotterrinne liegen. Sie mussten mittels Tau geborgen werden, bevor sie mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus von Innsbruck geflogen wurden.Auch die Bergrettung St.Johann und die Alpinpolizei Kitzbühel standen im Einsatz.