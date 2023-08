Der Lkw war in Richtung Norden unterwegs gewesen, als das Fahrzeug Feuer fing.Dem Fahrer gelang es noch, in einer Bushaltebucht im Dorfzentrum anzuhalten. Passanten griffen ein: Sie versuchten, den Entstehungsbrand mit Pulverlöschern zu bekämpfen – ohne Erfolg.Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Brand. Die Wehrleute konnten diesen dann schnell unter Kontrolle bringen. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Waidbruck und Barbian.