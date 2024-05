Kommentar: Ein bisschen mehr Respekt

„ Immer mehr Zeitgenossen hinterlassen nicht nur ihre Fußspuren, sondern auch Dreck in allen Formen und Farben. ” — Günther Heidegger, Vize-Chefredakteur

So ganz genau weiß es keiner. Aber schätzungsweise gibt es in Südtirol rund 16.000 Kilometer Wanderwege. Das ist in etwa die Entfernung von Bozen nach Sydney in Australien. Luftlinie.Aber schweben ist hier nicht. Hier wird häufig getrampelt, gelatscht oder gestiefelt. Und immer öfter geradelt. Und jetzt kommen wieder die Monate, wo jeder einzelne dieser vielen Kilometer besonders strapaziert wird. Von Hunderttausenden.Aber nur die wenigsten verlieren dabei einen Gedanken daran, dass all diese Wege nicht einfach so vom Himmel gefallen sind, sondern von fleißiger Menschenhand geschaffen und instand gehalten werden. Häufig ehrenamtlich. Dafür hinterlassen immer mehr Zeitgenossen nicht nur ihre Fußspuren, sondern auch Dreck in allen Formen und Farben. Damit sind wieder Freiwillige gefordert, diesmal als Müllabfuhr. Dies muss nicht sein.Deshalb ein Wegweiser in die jetzt so richtig beginnende Wandersaison: In den Rucksack gehören nicht nur Regenschutz oder eine Jause. Sondern auch Respekt vor Natur und Mitmenschen.