Kontrollen zu Halloween: Nach Diebstahl Flucht ergriffen

14 Streifen standen in Bozen, Eppan und im Sarntal im Einsatz, um die Sicherheit zu garantieren. Begleitet wurden die Ordnungshüter von zwei Hundestaffeln aus Leifers. Die Spürhunde sind darauf trainiert, Drogen zu wittern.In erster Linie ging es darum, Präsenz zu zeigen und damit Diebstähle oder Verkehrsunfälle, die auf den Missbrauch von Alkohol und Drogen zurückzuführen sind, zu verhindern.Unter anderem konnte im Zuge der Kontrollen ein Mann ausländischer Herkunft dingfest gemacht werden, der Kleidungsstücke im Wert von rund 1000 Euro gestohlen hatte. Um den Beamten zu entkommen, flüchtete der Mann über die Bahngleise, obwohl zur gleichen Zeit Züge passierten.Wie der Kommandant der Bozner Carabinieri, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, in einer Aussendung erklärt, seien in der Halloween-Nacht 59 Fahrzeuge, 230 Personen und 15 öffentliche Lokale einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei waren auch Bars, Pubs und Lokale, die regelmäßig von vorbestraften Personen aufgesucht werden.