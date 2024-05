Krankenhaus Bozen: Dunkle Gestalt räumt Kästen leer

Videoüberwachung führt zum Verdächtigen

Eine Verwaltungsmitarbeiterin des Bozner Krankenhauses bemerkte kürzlich bei Arbeitsbeginn, dass sich jemand nachts offenbar in den Bereich hinter der Kasse geschlichen und Schränke und Schreibtische durchwühlt hatteEine Banknotenzählmaschine, ein Scanner, 2 Webcams mit Mikrofon und ein Mantel waren verschwunden.Beamte der Polizei wurden zu Hilfe gerufen, um die Anzeige zu formalisieren und die Ermittlungen einzuleiten.Bei der kriminaltechnischen Untersuchung wurden erst keine Hinweise gefunden und es gab auch keine Spuren, die auf gewaltsames Eindringen hingedeutet hätten.Schließlich wurden die Bilder der Überwachungskameras ausgewertet, die sowohl den Außenbereich als auch Räumlichkeiten des Krankenhauses abdecken. Sie zeigten: Mitten in der Nacht war ein ganz in Schwarz gekleideter Mann mit weißen Turnschuhen, einer schwarzen Mütze auf dem Kopf und einer Bomberjacke zugange gewesen; in der Hand eine halbleere weiße Tasche.10 Minuten lang war der Mann demnach ungestört bei den Kästen geblieben. Durch eine Tür auf der Rückseite verließ er das Büro wieder. Die Tür öffnet sich nur von innen nach außen öffnen. Dabei hatte er 2 Taschen voll mit Diebesgut.Der 43-jährige M. T. soll zweifelsfrei zu erkennen gewesen sein. Es handelt sich um bereits polizeibekannten Mann aus Bozen, der an einer langjährigen Drogenabhängigkeit leiden soll.Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er wegen des Vorwurfs des schweren Diebstahls auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Paolo Sartori hat außerdem Maßnahmen zur persönlichen Prävention erlassen: ein Verbot, in den nächsten 3 Jahren in die Gemeinde Bozen zurückzukehren. Die unmittelbare Umgebung des Krankenhauses in Bozen ist für ihn 2 Jahre lang tabu.