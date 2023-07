Kreislaufprobleme: In der prallen Sonne auf dem Sunnseitensteig nach Vöran

Der Name „Sunnseitensteig“ hätte den Wanderern Warnung sein können; trotzdem machten sie sich am Sonntagmorgen auf den Weg nach Vöran: Ungefähr nach einem Drittel des Weges brach der Bozner A. d. D. zusammen und war für eine Zeit bewusstlos. Seine Begleiterin setzte einen Notruf ab.Die Bergrettung Meran und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückten aus: Der Verletzte hatte sich in der Zwischenzeit wieder etwas erholt. Beim Eintreffen der Bergrettung war auch der Rettungshubschrauber da, der einen Notarzt absetzte.Der Wanderer wurde vom Hubschrauber zur Untersuchung nach Bozen gebracht.Die Bergrettung Meran begleitete die Frau zur Talstation der Seilbahn, wo sie ihr Auto geparkt hatte.