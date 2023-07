La Russa verteidigt seinen Sohn vom Vorwurf des sexuellen Angriffs

Über die Vorwürfe berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“. La Russa erklärte sich in einer Presseaussendung überzeugt, dass sein Sohn „keine strafrechtlich relevante Handlung“ begangen habe.„Ich vertraue der Mailänder Staatsanwaltschaft und hoffe, dass sie so schnell wie möglich Licht in die Angelegenheit bringen wird, um jeden Verdacht auszuräumen“, sagte La Russa.Laut „Corriere della Sera“ soll eine 22-jährige Frau gegen Leonardo La Russa Anzeige erstattet haben, weil er sie nach einer Nacht in einer Mailänder Diskothek am 18. Mai in seiner Wohnung sexuell belästigt habe.„Der Bericht einer Frau, die nach eigenen Angaben Kokain konsumiert hatte, bevor sie meinen Sohn traf, lässt objektiv viele Zweifel aufkommen“, sagte La Russa. Er bemängelte auch, dass die Anzeige 40 Tage nach dem angeblichen Übergriff eingereicht wurde. Leonardo La Russa hat nach Angaben seines Anwalts jegliche Nötigung abgestritten.