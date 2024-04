Laag: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich – Fahrer verletzt

Am Auto entstand Totalschaden. - Foto: © FFW Laag

Passiert ist der Verkehrsunfall gegen 6.30 Uhr auf der Brennerstaatsstraße bei der Kreuzung zu St. Florian. Das Auto war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über eine Feldeinfahrt in den Straßengraben gelandet.Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Der ältere Fahrer konnte sich nicht eigenständig aus dem Auto befreien – nach dem Unfall war er sichtlich benommen. Die Einsatzkräfte befreiten ihn aus dem Unfallwagen und versorgten ihn an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Bozen gefahren. Die Verletzungen, die sich der Fahrer bei dem Unfall zugezogen hat, sollen ersten Informationen zufolge nicht schwer sein.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Laag , das Weiße Kreuz Unterland, die Carabinieri und der Straßendienst.