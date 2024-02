Lajen: Feuer im Stadel des Kirchwieserhofs rechtzeitig gelöscht

Am Kirchwieserhof in Lajen steht der Stadel direkt neben dem Wohnhaus und Ferienchalets. Nicht auszudenken, welcher Schaden hätte entstehen können, wäre das Feuer nicht rechtzeitig entdeckt worden. Hackschnitzel und Heu, die im Stadel gelagert waren, gerieten am frühen Freitagabend, kurz vor 17.30 Uhr, in Brand. Die Eigentümer bemerkten den Rauch und setzten den Notruf ab.Fast 70 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Lajen, Albions und Klausen rückten an: Um 19 Uhr war der Brand aus. Das Stadelgebäude dürfte vom Feuer unversehrt geblieben sein. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.Um alle Glutnester zu entfernen, müssen die Wehrleute das Heu mit Baggern aus dem Gebäude schaffen.