Lange Nacht der Kirchen: 118 Veranstaltungen in 69 Kirchen und Kapellen

Musik und eine besondere Gestaltung des Kirchenraumes in Toblach. - Foto: © Diözese Bozen-Brixen

Haus- und Hofkapellen

Abendfüllendes Programm

In St. Johann im Ahrntal wurden heuer bei der Langen Nacht der Kirchen auch Hostien gebacken. - Foto: © Diözese Bozen-Brixen

Lange Nacht auch in anderen Ländern

Am Freitag warteten vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein 118 Veranstaltungen in 50 Kirchen und 19 Kapellen auf Besucher, die „ihre“ Kirche einmal anders erleben wollten. Das Programm der Langen Nacht der Kirchen war auch heuer wieder bunt und vielfältig und reichte von Musik, Kirchenführungen, Familienangeboten, Tanz, Vorträgen bis zu gemeinsamen Gebeten, Wanderungen und Gottesdiensten.Vielerorts gab es Erkundungen von Orten, die sonst nicht zugänglich sind – von der Gruft bis hinauf zur Kirchturmspitze. „Die Lange Nacht der Kirchen zeigt, wie Kirche abseits landläufiger Klischees wirklich ist: geerdet und inspirierend, traditionsbewusst und innovativ, vielfältig und verbindend“, ist Reinhard Demetz, Seelsorgeamtsleiter der Diözese Bozen-Brixen, überzeugt. Das Seelsorgeamt und die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste koordinieren die Aktion.Einen besonderen Schwerpunkt bei der Langen Nacht der Kirchen 2023 bildeten die Haus- und Hofkapellen. Die Südtiroler Bäuerinnenorganisation beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Dokumentation aller bäuerlichen Kapellen in Südtirol. 19 dieser besonderen Kleinode öffneten sich gestern dem interessierten Publikum.Natürlich durften auch heuer die „Klassiker“ vergangener Langer Nächte nicht fehlen: eine Kinder-Fahrzeug-Segnung gab es zum Beispiel in Jenesien, Orgelführungen u.a. in Bozen und in Reischach, Kuno, die Kirchenmaus wuselte durch die Tierser Pfarrkirche und eine Feuerschale wurde vor den Kirchen in St. Johann im Ahrntal, in Signat am Ritten und im alten Brixner Friedhof entzündet.Die Lange Nacht wird in Südtirol seit 2014 veranstaltet. Gestern war Südtirol aber nur einer der Schauplätze der Langen Nacht der Kirchen. Auch in Österreich, der Schweiz und in Tschechien gab es von Freitag auf Samstag tausende Veranstaltungen in den Kirchen.