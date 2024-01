Lange Staus auf der MeBo wegen Instandhaltungsarbeiten

Bis zum 31. Jänner sollen die Arbeiten voraussichtlich dauern. - Foto: © zor

5 Kilometer Rückstau auf der Südspur der MeBo gab es wegen der Arbeiten im Bereich des Sigmundskroner Tunnels. Autofahrer brauchten am Morgen deswegen viel Geduld: Rund eine Stunde standen viele im Stau.Am heutigen Montag begannen die Instandhaltungsarbeiten, um an der Brücke nach dem Tunnel die Dehnfugen wiederherzustellen.Die Arbeiten, in die das Land 200.000 Euro investiert, werden von dem Unternehmen C9 Costruzioni ausgeführt. Der geplante Eingriff dauert vom 15. Jänner um 5 Uhr bis zum 31. Jänner um 6 Uhr. In diesem Zeitraum kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr entlang der Strecke, teilte die Landespresseagentur vor einigen Tagen mit (STOL hat berichtet). Während der Arbeiten wird der Verkehr abwechselnd einspurig auf der Überholspur und der Normalspur der Fahrbahn Süd am Baustellenbereich vorbeigeführt.