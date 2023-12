Lawinenabgänge in Kärnten und Salzburg

Die beiden Einsätze waren am Sonntagnachmittag noch im Gange. In Kärnten waren neben der ARA Flugrettung auch der Polizeihubschrauber Libelle sowie die ÖAMTC Flugrettung vor Ort. Nähere Details wurden noch nicht bekanntgegeben.Beim Lawinenabgang im Bundesland Salzburg waren nach einer ersten Alarmierungsmeldung ebenfalls 2 Menschen mit sich gerissen und verschüttet worden. Eine Suchaktion mit Hubschrauber, Hundestaffel und Bergrettung Hundestaffel startete. Laut Maria Riedler, Sprecherin der Salzburger Bergrettung, herrschte am Sonntagnachmittag noch eine „sehr unklare Situation“, wie sie gegenüber der APA schilderte.„Wir haben noch kein LVS-(Lawinenverschütteten, Anm.)-Signal“, so Riedler. Auch die eingesetzten Suchhunde hätten vorerst keine Witterung aufgenommen. Über dem Lawinenkegel kreiste unterdessen ein Hubschrauber und tastete das Gelände nach Signalen der möglicherweise Verschütteten ab.Das Schneebrett war abseits der Pisten in der Nähe eines Liftes abgegangen. Die Stelle sei beliebt bei Tourengehern. Es würde auch eine Vermisstenmeldung geben, diese werde noch geprüft. „Wir arbeiten auf Hochtouren“, sagte die Bergrettung-Sprecherin.