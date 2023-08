Lechnerhof: Von 46 Schafen bleiben nur noch 2 Lämmer übrig

Vor 15 Jahren hat der Lechnerhof von Milchvieh auf Schafzucht umgestellt. Seither hat sie Überbacher jedes Jahr auf die Hofalm in Terenten gebracht. Auch heuer.Doch die Tiere waren kaum auf der Alm, als am 7. Juni erstmals ein Wolf über die Herde herfiel. Nur wenige Wochen später schlugen die Wölfe kurz hintereinander 3 weitere Male zu, weitere Schafe wurden getötet, einige versprengt. (STOL hat berichtet.) Die Chance, von den versprengten Tieren auch nur eines noch lebend zu finden, schätzt Almhirte Norbert Passler „gleich null“ ein.Josef Überbacher werden, so schätzt Almhirte Passler, von den 46 Schafen seiner Herde nach dem heurigen Almsommer höchstwahrscheinlich nur die 2 Lämmer bleiben, die er vor einigen Wochen ins Tal gebracht hatte.---------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.