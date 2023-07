Leichtflugzeug stürzt bei Landung ab: 2 Südtiroler verletzt, einer von ihnen schwer

Mann aus Bruneck schwer verletzt

Kurz vor Mittag musste die Feuerwehr am Samstag im Gebiet Gastagh in Asiago ausrücken, nachdem ein Ultraleichtflugzeug vom Typ Tecnam 2002 abgestürzt war. Das Flugzeug stürzte bei der Landung auf einer Wiese etwa 500 Meter vor der Landebahn des Flughafens Romeo Sartori ab: Die beiden Südtiroler an Bord wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.Das Flugzeug war am Morgen von Bozen aus gestartet: Der Pilot soll bei der Landung einen Fehler bei einem Manöver gemacht haben. Daraufhin versuchte er, wieder an Höhe zu gewinnen, geriet jedoch an einen bewaldeten Hang und versuchte zu wenden, um die Bäume zu umfliegen. Dabei verlor er jedoch an Leistung und stürzte mit dem Flugzeug zu Boden.Die 2 Südtiroler haben den Absturz überlebt. Allerdings wurden die Männer bei dem Unfall verletzt, einer von ihnen schwer.Die herbeigeeilten Einsatzkräften befreiten die Verletzten aus dem Flugzeug. Vom medizinischen Personal wurden sie vor Ort versorgt und stabilisiert.Ein Mann aus Bruneck, der sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus von San Bortolo in Vicenza gebracht. Der zweite Verletzte, ein Mann aus Bozen, wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Krankenwagen in ein Krankenhaus in Asiago gebracht.