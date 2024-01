Die Alarmierung erfolgte gegen 6 Uhr: In der Richard Wagner Straße in Leifers hatte ein Müllwagen Feuer gefangen. Sofort machten sich die Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und St. Jakob/Grutzen sowie der Berufsfeuerwehr Bozen auf den Weg zum Einsatzort.Dort angekommen, fanden sie das Fahrzeug bereits von einer dichten Rauchwolke umhüllt vor. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte der Brand allerdings zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf das restliche Fahrzeug verhindert werden.Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich als aufwändig und nahmen noch längere Zeit in Anspruch. Im Einsatz standen auch die Behörden.