Lithium-Batterie löst Brand in Bozner Drohnen-Unternehmen aus

Während eines Testdurchlaufs entzündete sich eine Lithium-Batterie in dem Unternehmen in der Enrico-Fermi-Straße unerwartet. Die Mitarbeiter vor Ort handelten richtig und warfen die brennende Batterie sofort in einen mit Wasser gefüllten Kübel. Diese schnelle Reaktion trug dazu bei, das Feuer einzudämmen und größere Schäden zu verhindern.Trotzdem entstand viel Rauch, und einige Einrichtungsgegenstände erlitten leichte Schäden. Gravierendere blieben aber aus.Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde alarmiert und traf rasch am Ort des Geschehens ein. Die Feuerwehrleute übernahmen die Kontrolle über die Situation und brachten die Batterie sicher ins Freie, um eine weitere Gefahr für das Gebäude und dessen Umgebung auszuschließen.